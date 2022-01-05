США закривають консульство в Алмати

США на тлі масових протестів в Казахстані закликали американців бути обережними та уникати акцій. Американське консульство в Алмати вирішили взагалі закрити з 6 січня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство США в Казахстані.
Як зазначається, закрити консульство в Алмати вирішили через те, що всі його співробітники переходять на дистанційну роботу.
Дипломатичне представництво США також дало рекомендації американцям:
Нагадаємо, Казахстан охопили масові акції протесту. Мітингувальники вимагають відставки всього керівництва країни та проведення політичної реформи.