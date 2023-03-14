США призывают Турцию ратифицировать заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, которое приводит Bloomberg.

Таким образом, на Турцию и Венгрию нарастает давление с целью одобрить расширение военного альянса.

Официальные лица Турции, Швеции и Финляндии пытаются найти выход из тупика, сдерживающего расширение Североатлантического альянса с тех пор, как в июне две скандинавские страны подали заявки на вступление в него.

"Я считаю, что нет никаких причин, по которым ратификация заявок не может быть обеспечена до саммита этим летом как для Финляндии, так и для Швеции", - сказал Салливан перед переговорами со специальным советником и пресс-секретарем президента Турции Ибрагимом Калином.