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США призывают Израиль изменить тактику ведения боев в Секторе Газа

Фото: советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Соединенные Штаты призывают Израиль изменить тактику ведения боевых действий в Секторе Газа и сосредоточиться на точечных ударах по главарям боевиков ХАМАС.

Об этом заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Вскоре наступит переход к другой фазе этой войны, которая будет более точно ориентирована на удары по "руководству" боевиков и на операции, основанные на разведке", - заявил Салливан.

По его словам, о сроках и условиях перехода к новой тактике ведения боев в Секторе Газа дискуссии между Соединенными Штатами и Израилем все еще продолжаются.

Салливан также подчеркул, что обсуждал сроки перехода к новой тактике на своих встречах с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, военным кабинетом и руководителями армии Израиля.

В свою очередь, несколько высокопоставленных американских чиновников в комментарии Reuters отметили, что менее напряженная фаза в Секторе Газа должна начаться в течение ближайших недель.

Война Израиля и ХАМАСа

Боевики ХАМАСа в начале октября вторглись в Израиль. Вскоре армия Израиля начала операцию "Железные мечи".

24 ноября между Израилем и ХАМАСом началось временное перемирие для освобождения пленных. Кроме этого, стороны договорились о прекращении огня на четыре дня, а после удалось его продлить еще на два дня при условии, что боевики освободят большинство заложников.

1 декабря Израиль возобновил боевые действия в Секторе Газа. В Министерстве обороны страны заявили, что боевики ХАМАС нарушили условия перемирия.

14 декабря, в Белом доме заявили, что Соединенные Штаты Америки хотят, чтобы война между Израилем и ХАМАСом закончилась как можно быстрее. В тот же день министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что война Израиля против ХАМАСа в Секторе Газа займет больше нескольких месяцев.

 

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