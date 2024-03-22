США призвали Украину прекратить удары по российским НПЗ, - FT

Неоднократные предупреждения из Вашингтона были адресованы высокопоставленным чиновникам СБУ и ГУР Минобороны, сообщили источники Financial Times. Оба разведывательных подразделения неуклонно расширяли свои собственные программы беспилотников для нанесения ударов по российским целям на суше, на море и в воздухе с начала полномасштабного вторжения Кремля в феврале 2022 года.

Один человек сказал, что Белый дом все больше разочаровывается Украиной, чьи беспилотники нанесли удары по нефтеперерабатывающим заводам, терминалам, складам и хранилищам на западе России, нанеся ущерб ее нефтяным мощностям.

Россия остается одним из крупнейших в мире экспортеров энергоносителей, несмотря на западные санкции в отношении ее нефтегазового сектора. Цены на нефть в этом году выросли примерно на 15%, до 85 долларов за баррель, что привело к росту цен на топливо как раз в тот момент, когда президент США Джо Байден начинает свою кампанию по переизбранию.

Вашингтон также обеспокоен тем, что, если Украина продолжит наносить удары по российским объектам, в том числе по многим объектам, расположенным в сотнях километров от границы, Россия может нанести ответный удар по энергетической инфраструктуре, на которую опирается Запад. Сюда входит трубопровод КТК, по которому нефть из Казахстана через Россию поступает на мировой рынок. Западные компании, в том числе ExxonMobil и Chevron, используют трубопровод, который Москва ненадолго закрыла в 2022 году.

"Мы не поощряем и не допускаем атак внутри России", - заявил представитель Совета национальной безопасности США. ЦРУ отказалось от комментариев. В Киеве представитель СБУ отказался от комментариев. Представители ГУР и офиса Владимира Зеленского не ответили на запросы о комментариях.

Удары по НПЗ

В последние недели Украина активизировала свои воздушные атаки, поскольку ее программы беспилотников расширяются, а ход наземной войны меняется в пользу Москвы. Это также следует за растущим недовольством в Киеве по поводу двойственного подхода Запада к ограничению энергетических доходов Москвы.

По данным представителя военной разведки в Киеве, с 2022 года произошло как минимум 12 атак на крупные российские НПЗ и как минимум девять в этом году, а также на несколько терминалов, складов и хранилищ.

Хелима Крофт, бывший аналитик ЦРУ, ныне работающая в RBC Capital Markets, недавно отметила, что Украина продемонстрировала, что может нанести удар по большей части инфраструктуры экспорта нефти на западе России, поставив под угрозу около 60% экспорта страны.

Возражения США возникли на фоне того, что Байдену в этом году предстоит тяжелая борьба за переизбрание, а цены на бензин растут, увеличившись почти на 15% в этом году и составив примерно 3,50 долларов за галлон. "Ничто не пугает действующего американского президента больше, чем рост цен на топливо в год выборов", - сказал Боб МакНелли, президент консалтинговой компании Rapidan Energy и бывший советник Белого дома по энергетике.

Развитие технологий и цели ударов

Украина неуклонно увеличивает количество ударов дронов по мере развития своих технологий. Украинские чиновники утверждают, что разработали беспилотники с дальностью действия более 1000 км и полезной нагрузкой, способной нанести серьезный ущерб.

На прошлой неделе Киев предпринял две крупнейшие и наиболее массовые атаки дронов, при этом операции ГУР и СБУ успешно атаковали семь российских энергетических объектов в течение нескольких дней подряд. За последний год морские беспилотники ГРУ и СБУ также нанесли удары по российским портам, уничтожили несколько российских военных кораблей в Черном море и нанесли удары по ценному Крымскому мосту Москвы, соединяющему Россию с оккупированным украинским полуостровом.

По словам одного украинского чиновника, участвовавшего в планировании и проведении атак, цель "спецопераций" - воспрепятствовать поставкам топлива российским войскам и сократить финансирование военных усилий Кремля. Киев также хочет нанести символический удар, приблизив войну к Москве и показав, что ее противовоздушная оборона, в том числе вокруг Кремля, может быть прорвана.

Некоторые официальные лица также рассматривают воздушную кампанию как средство подтолкнуть Вашингтон к утверждению представленного в Конгрессе пакета военной помощи на сумму 60 млрд долларов, который имеет решающее значение для обороны Украины, отмечает Financial Times.

Удары дронов по НПЗ

С января Украина усилила атаки на российскую нефтяную инфраструктуру, нанеся удары по крупным нефтеперерабатывающим заводам с целью нанести ущерб обеспечению российской армии.

Издание The Insider подсчитало, что в 2024 году произошло 15 атак беспилотников на 13 нефтеперерабатывающих заводов в девяти регионах РФ. Из них значительные повреждения получили восемь объектов.