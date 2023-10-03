США призвали Украину усилить борьбу с коррупцией, чтобы предотвратить блокирование помощи, - CNN

Неназванные официальные лица в комментарии CNN сообщили, что все формы американской помощи, кроме военной, могут оказаться под угрозой, если Украина больше не сделает для преодоления коррупции.

"Меседж для украинцев всегда заключался в том, что если какие-либо из этих средств (которые США выделяют Украине - ред.) будут присвоены, то это поставит под угрозу всю помощь США стране", - сказал CNN один американский чиновник.

Отмечается, что в конце лета Государственный департамент направил Украине официальную дипломатическую ноту, также известную как демарш, в которой говорится, что США ожидают, что Украина продолжит проводить различные меры по борьбе с коррупцией и обеспечению финансовой прозрачности, чтобы продолжать получать прямую бюджетную поддержку.

В демарше также подчеркнута необходимость для Украины осуществить критические реформы в рамках программы Международного валютного фонда, которые, в том числе, касаются борьбы с отмыванием денег/финансированием терроризма.

Что этому предшествовало

Вчера Politico сообщило, что чиновники администрации президента США Джо Байдена подготовили конфиденциальную стратегию по Украине. В ней говорится, что в Штатах гораздо больше обеспокоены коррупцией в Украине, чем это озвучивают публично.

При этом в Государственном департаменте США заметили, что в последние недели Украина принимает "агрессивные меры" для преодоления коррупции.

Также добавим, что США передали Украине перечень приоритетных реформ для скорейшей интеграции в Европу. Они касались функционирования антикоррупционных органов (САП, НАБУ, НАПК), Высшего совета правосудия, в целом судебной ветви власти, а также наблюдательных советов государственных предприятий.

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