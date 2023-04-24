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США призвали Южную Корею не восполнять дефицит Китая по импорту микрочипов

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Вашингтон, Понедельник 24 апреля 2023 02:53
США призвали Южную Корею не восполнять дефицит Китая по импорту микрочипов Фото: США призвали Южную Корею не восполнять дефицит Китая по импорту микрочипов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

США призвали Южную Корею не заполнять пробелы на рынке полупроводников в Китае, если Пекин запретит американскому производителю Micron продавать микросхемы на своем рынке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Администрация киберпространства Китая ранее заявила, что проведет проверку кибербезопасности продуктов, продаваемых в стране компанией Micron. В ответ Micron заявила, что сотрудничает с правительством Китая и что ее деятельность в Китае носит нормальный характер.

Вашингтон попросил Сеул призвать Samsung Electronics и SK Hynix воздержаться от увеличения продаж в Китай, если Micron будет запрещена в результате расследования, говорится в отчете со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

США ввели ряд ограничений на экспорт технологий производства микросхем в Китай, опасаясь, что они могут быть использованы для производства микросхем военного назначения. Белый дом внес в черный список ряд крупнейших китайских фирм по производству микросхем, в том числе конкурента Micron – Yangtze Memory Technologies.

Ранее мы писали, что Япония ограничит экспорт в Китай 23 видов оборудования для производства полупроводников, согласовав свои меры контроля над торговлей технологиями с мерами США.

Также сообщалось, что Европейский Союз потребовал усилить контроль в странах, в которых наблюдается всплеск импорта из ЕС передовых технологий и других товаров, которые Россия может использовать в военных целях против Украины.

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