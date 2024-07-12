США призвали страны-партнеры передать Украине все системы ПВО "которые могут предоставить"

Вашингтон призвал страны-члены Североатлантического альянса (НАТО) передать Украине все свои системы противовоздушной обороны, которыми они могут поделиться.
Об этом заявил советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".
Американский чиновник во время общения с журналистами отметил, что такова позиция США.
"Наша позиция состоит в том, что давайте предоставим ПВО Украине, это самый эффективный способ защитить небо. Вот почему мы призывали каждого союзника - предоставите любую систему, которую вы можете предоставить", - заявил представитель Белого дома.
Реагируя на слова польского министра о том, что страна не будет сбивать российские ракеты, летящие через Украину в ее направлении, если не будет соответствующего решения на уровне НАТО, Салливан отметил, что Белый дом считает мощное ПВО наилучшим способом остановить воздушные атаки РФ.
Ранее сообщалось, что 10 июля на саммите НАТО в Вашингтоне, президент США Джо Байден объявил о передаче Украине дополнительной системы Patriot, а также анонсировал другие поставки для усиления противовоздушной обороны страны.
Добавим, кроме систем Patriot и SAMP-T, в ближайшие месяцы США и партнеры намерены предоставить Украине десятки тактических систем противовоздушной обороны.
Напомним также, перед этим в Белом доме заявили, что Штаты и НАТО не хотят провоцировать российского диктатора. Поэтому Польша, вероятно, не будет сбивать российские ракеты над Украиной.
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