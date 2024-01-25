США призывали Китай помочь остановить удары хуситов по судам в Красном море

По данным источников, в Белом доме но не увидели никаких признаков помощи со стороны Пекина. Отмечается, что за последние три месяца США неоднократно поднимали этот вопрос перед высокопоставленными китайскими чиновниками.

Так, советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан и его заместитель Джон Файнер обсуждали этот вопрос на встречах в Вашингтоне с Лю Цзяньчао, главой отдела международных связей Коммунистической партии Китая.

Госсекретарь США Энтони Блинкен также поднял этот вопрос со своим китайским коллегой. Официальные лица США полагают, что существует мало доказательств того, что Китай оказывал какое-либо давление на Иран с целью сдержать хуситов, помимо мягкого заявления, сделанного Пекином на прошлой неделе.

Удары США и союзников по базам хуситов

Напомним, что в ночь на 12 января Соединенные Штаты и Британия нанесли совместные удары по объектам хуситов в Йемене. В операции были задействованы самолеты и корабли. Целями ударов стали центры хранения оружия и базы обучения хуситов.

Помимо этого, Германия отправит фрегат "Гессен" в Красное море в рамках миссии ЕС против хуситов. Также Бельгия предоставит фрегат для участия в европейской оборонительной операции в Красном море.

Ранее мы писали, кто такие хуситы, и почему они нападают на корабли в Красном море.