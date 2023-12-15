США призвали Израиль уменьшить масштабы операции в Секторе Газа до конца года, - NYT

По данным издания, речь идет не о призыве полного завершения боевых действий, а об уменьшении групп военных, задействованных в операции армии обороны Израиля.

По словам источников издания, президент Соединенных Штатов Джо Байден пытается достичь завершения масштабных боевых действий в регионе в ближайшие три недели. Неназванные источники также отмечают, что вопрос сокращения масштабов военной операции в Секторе Газа обсуждался также советником президента по национальной безопасности Джейком Салливаном в ходе визитов в Израиль.

Война Израиля и ХАМАСа

Боевики ХАМАСа в начале октября совершили вторжение в Израиль. Вскоре армия Израиля начала операцию "Железные мечи".

24 ноября между Израилем и ХАМАСом началось временное перемирие для освобождения пленных. Кроме этого, стороны договорились о прекращении огня на четыре дня, а после удалось его продлить еще на два дня при условии, что боевики освободят большинство заложников.

1 декабря Израиль возобновил боевые действия в Секторе Газа. В Министерстве обороны страны заявили, что боевики ХАМАС нарушили условия перемирия.

При этом вчера, 14 декабря, в Белом доме заявили, что Соединенные Штаты Америки хотят, чтобы война между Израилем и ХАМАСом закончилась как можно быстрее. При этом в тот же день министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что война Израиля против ХАМАСа в Секторе Газа займет больше нескольких месяцев.