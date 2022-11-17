В США заканчивается оружие и боеприпасы для передачи Украине

"Нагрузка на запасы вооружений - и способность промышленной базы США удовлетворять спрос - является одной из ключевых проблем, с которыми сталкивается администрация Байдена, поскольку США продолжают отправлять в Украину оружие на миллиарды долларов для поддержки ее борьбы с Россией. Один из чиновников заявил, что запасы определенные системы "уменьшаются" после почти девяти месяцев поставок Киеву во время войны высокой интенсивности и существует "ограниченное количество" избыточных запасов, которые США могут отправить, - говорится в сообщении.

По словам источников, среди систем вооружений, вызывающих особую обеспокоенность по поводу того, что запасы США удовлетворят требования Украины, есть 155-мм артиллерийские боеприпасы и переносные зенитные ракеты Stinger.

Сообщается, что некоторые источники также выразили обеспокоенность производством дополнительных систем вооружений, включая противорадиолокационные ракеты HARMs, ракеты класса "земля-земля" GMLRS и переносные противотанковые ракеты Javelin - хотя США перешли к наращиванию производства этих и других систем.

Отмечено, что впервые через два десятилетия после вывода войск из Афганистана и перехода к совещательной роли в Ираке США не принимают непосредственного участия в конфликте. Не имея необходимости производить оружие и боеприпасы для войны, США не выработали достаточное количество материальных средств, необходимых для поддержания длительного конфликта высокой интенсивности.

Представители оборонного ведомства утверждают, что этот кризис не влияет на боеготовность самих США, поскольку оправляемое Украине оружие не происходит из того, что США хранят для собственных нужд.

Но серьезность проблемы является источником прений в Министерстве обороны, говорят чиновники. Хотя США не смогут предоставлять Украине высокотехнологичное вооружение бесконечно долго, оценка того, "исчерпываются" ли запасы США, субъективна, сказал один высокопоставленный представитель оборонного ведомства.

Несколько чиновников подчеркнули, что США никогда не поставят под угрозу свою боеготовность, и каждая поставка оценивается с точки зрения ее влияния на стратегические резервы и военные планы Соединенных Штатов. По словам официальных лиц, и министр обороны Ллойд Остин, и глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли внимательно следят за уровнем американских запасов.

Одной из причин обеспокоенности низким уровнем запасов является то, что промышленная база США не успевает удовлетворять спрос достаточно быстро, отмечают источники. Кроме того, европейские союзники не могут в достаточной степени удовлетворить запросы украинских военных из-за необходимости поддерживать поставки собственных сил.

"Становится все труднее и труднее. Мы думали, что эта война закончится через несколько дней, но теперь она может длиться годами. В то время, когда глобальные цепи поставок разрушаются, Западу будет очень трудно удовлетворить потребности на столь высоком уровне", - заявил член комитета по разведке Палаты представителей Майк Квигли.

Пресссекретарь Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер заявил в интервью CNN, что США будут продолжать поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", добавив при этом, что ни одна передача оружия Украине не снизила военную готовность США.