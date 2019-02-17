У США при захопленні заручників загинули чотири людини

В результаті конфлікту чоловік взяв у заручники людей у своєму будинку

В американском городе Клинтон, штат Миссисипи, мужчина взял заложников в ходе бытового конфликта. В результате погибли четыре человека, передает РБК-Украина со ссылкой на AР.

Представитель администрации города рассказал, что мужчина взял в заложники людей в своем доме около в субботу, 16 февраля, и удерживал их 12 часов. По данным WJTV, после прибытия полицейских на место происшествия мужчина открыл огонь, после чего скрылся в доме.

В ходе спецоперации двоих детей освободили и отправили в медицинское учреждение. Подозреваемого задержали.

Напомним, неизвестный открыл стрельбу в городе Орора, штат Иллинойс, в результате ранения получили четверо полицейских.

Ранее сообщалось, что в Чикаго произошла стрельба, в результате которой двое человек погибли, еще один находится в критическом состоянии. Всего во время стрельбы были ранены пять человек.

Добавим, что полиция Калифорнии задержала подозреваемого по факту стрельбы в боулинг-клубе в американском городе Торранс вблизи Лос-Анджелеса. Начальник полиции сообщила, что арестованного узнали как 47-летнего Реджинальда Уоллеса из Лос-Анджелеса. Она отметила, что его узнали в течение 30 часов после стрельбы и арестовали в Лос-Анджелесе.