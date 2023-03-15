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США защитили сбитый дрон от попыток получения секретной информации, - CNN

Иллюстративное фото: США защитили сбитый дрон от попыток получения секретной информации (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Соединенные Штаты Америки удалили конфиденциальное программное обеспечение со сбитого над Черным морем дрона MQ-9 Reaper.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как отмечает издание, информацию об удалении программного обеспечения подтвердили несколько неназванных американских чиновников. Они отметили, что это было сделано с целью не дать россиянам получить секретную информацию.

В СNN добавляют, что шаги по удалению программного обеспечения были предприняты уже после того, как дрон столкнулся с российским истребителем Су-27.

Стоит заметить, что координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби подтвердил меры по защите "прав", связанных с беспилотником.

"Не вдаваясь в излишние подробности, я могу сказать, что мы приняли меры для защиты наших прав в отношении этого конкретного беспилотника. И это собственность Соединенных Штатов. Мы явно не хотим, чтобы кто-то получил его в свои руки помимо нас", - заявлял он.

Напомним, вчера, 14 марта, над Черным морем в результате столкновения с российским истребителем Су-27 был сбит американский беспилотник MQ-9 Reaper.

Позже секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что его страна попытается достать сбитый дрон со дна Черного моря.

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