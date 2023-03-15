США защитили сбитый дрон от попыток получения секретной информации, - CNN

Как отмечает издание, информацию об удалении программного обеспечения подтвердили несколько неназванных американских чиновников. Они отметили, что это было сделано с целью не дать россиянам получить секретную информацию.

В СNN добавляют, что шаги по удалению программного обеспечения были предприняты уже после того, как дрон столкнулся с российским истребителем Су-27.

Стоит заметить, что координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби подтвердил меры по защите "прав", связанных с беспилотником.

"Не вдаваясь в излишние подробности, я могу сказать, что мы приняли меры для защиты наших прав в отношении этого конкретного беспилотника. И это собственность Соединенных Штатов. Мы явно не хотим, чтобы кто-то получил его в свои руки помимо нас", - заявлял он.