У США заарештували підозрюваного у підготовці дітей до атак у школах

Новини Надзвичайні події 09.08.2018 - 06:28
Фото: тренувальний табір (twitter.com/APWestRegion)
Фото: тренувальний табір (twitter.com/APWestRegion)

У тренувальному таборі виявили 11 дітей віком від року до 15 років

У США в штаті Нью-Мексико заарештували 39-річного Сіраджа Ваххаджа за підозрою в підготовці дітей до вчинення збройних нападів у американських школах. Про це повідомляє Associated Press.

Прокуратура стверджує, що підозрюваний у грудні 2017 року викрав свого чотирирічного сина, який проживав у штаті Джорджія з матір'ю і прийомним батьком і привіз його в побудований ним табір на околиці міста Амалія біля кордону зі штатом Колорадо, де став навчати хлопчика стрільбі з гвинтівки.

Пізніше син Ваххаджа помер, розслідування його смерті триває.

У таборі також перебували ще один чоловік, троє жінок і 11 дітей віком від року до 15 років, п'ятьох з них також навчали стрільби.

Шериф округу повідомив, що затримані дорослі вважаються ісламістськими екстремістами, їм висунуто звинувачення в жорстокому поводженні з дітьми.

Виявлені в таборі діти перебували в стані виснаження від голоду в антисанітарних умовах.

Нагадаємо, в штаті Нью-Йорк у одному з медичних центрів округу Вестчестер чоловік влаштував стрілянину, в результаті загинула одна з пацієнток центру.

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Теги:  Сполучені Штати Америки,  школа,  Теракт  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС