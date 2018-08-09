У США заарештували підозрюваного у підготовці дітей до атак у школах

У тренувальному таборі виявили 11 дітей віком від року до 15 років

У США в штаті Нью-Мексико заарештували 39-річного Сіраджа Ваххаджа за підозрою в підготовці дітей до вчинення збройних нападів у американських школах. Про це повідомляє Associated Press.

Прокуратура стверджує, що підозрюваний у грудні 2017 року викрав свого чотирирічного сина, який проживав у штаті Джорджія з матір'ю і прийомним батьком і привіз його в побудований ним табір на околиці міста Амалія біля кордону зі штатом Колорадо, де став навчати хлопчика стрільбі з гвинтівки.

Пізніше син Ваххаджа помер, розслідування його смерті триває.

У таборі також перебували ще один чоловік, троє жінок і 11 дітей віком від року до 15 років, п'ятьох з них також навчали стрільби.

Шериф округу повідомив, що затримані дорослі вважаються ісламістськими екстремістами, їм висунуто звинувачення в жорстокому поводженні з дітьми.

Виявлені в таборі діти перебували в стані виснаження від голоду в антисанітарних умовах.

Нагадаємо, в штаті Нью-Йорк у одному з медичних центрів округу Вестчестер чоловік влаштував стрілянину, в результаті загинула одна з пацієнток центру.