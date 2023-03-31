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США не забудут украинцев, которые пострадали и были убиты россиянами во время войны, - Блинкен

Фото: Государственный секретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Соединенные Штаты поддерживают все усилия по документированию и расследованию военных преступлений российских оккупантов на территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена во время Бучанского саммита 31 марта.

"Мы присоединяемся к странам и организациям со всего мира, чтобы в дальнейшем требовать справедливости для украинцев и Украины", - отметил глава американской дипломатии.

Блинкен указал, что преступления россиян являются частью широкомасштабного и систематического насилия против мирного населения. А именно, говорится о:

  • изнасилованиях;
  • пытках;
  • насильственных исчезновениях;
  • принудительной депортации детей;
  • казнях;
  • нападениях на дома, школы, больницы.

"Те, кто совершил эти зверства, должны понести ответственность", - подчеркнул государственный секретарь США.

Дипломат добавил, что Соединенные Штаты будут в дальнейшем поддерживать Украину, которая защищает своих людей, борется за свой суверенитет, территориальную целостность и демократию.

"Мы не забудем пострадавших и убитых украинцев. Американская сторона продолжит прилагать усилия, чтобы добиться справедливости", - подытожил Блинкен.

Напомним, агентство Reuters пишет, что 3 апреля США объявят о новом пакете военной помощи для Украины.

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Соединенные Штаты АмерикиЭнтони БлинкенВойна России против Украины