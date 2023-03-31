США не забудут украинцев, которые пострадали и были убиты россиянами во время войны, - Блинкен

"Мы присоединяемся к странам и организациям со всего мира, чтобы в дальнейшем требовать справедливости для украинцев и Украины", - отметил глава американской дипломатии.

Блинкен указал, что преступления россиян являются частью широкомасштабного и систематического насилия против мирного населения. А именно, говорится о:

изнасилованиях;

пытках;

насильственных исчезновениях;

принудительной депортации детей;

казнях;

нападениях на дома, школы, больницы.

"Те, кто совершил эти зверства, должны понести ответственность", - подчеркнул государственный секретарь США.

Дипломат добавил, что Соединенные Штаты будут в дальнейшем поддерживать Украину, которая защищает своих людей, борется за свой суверенитет, территориальную целостность и демократию.

"Мы не забудем пострадавших и убитых украинцев. Американская сторона продолжит прилагать усилия, чтобы добиться справедливости", - подытожил Блинкен.