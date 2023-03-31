США не забудуть українців, які постраждали та були вбитими росіянами під час війни, - Блінкен

"Ми приєднуємося до країн та організацій з усього світу, щоб надалі вимагати справедливості для українців і України", - зазначив глава американської дипломатії.

Блінкен вказав, що злочини росіян є частиною широкомасштабного й систематичного насильства проти мирного населення. А саме, мовиться про:

зґвалтування;

тортури;

насильницькі зникнення;

примусову депортацію дітей;

страти;

напади на будинки, школи, лікарні.

"Ті, хто вчинив ці звірства, мають понести відповідальність", - накоголосив державний секретар США.

Дипломат додав, що Сполучені Штати надалі підтримуватимуть Україну, яка захищає своїх людей, бореться за свій суверенітет, територіальну цілісність і демократію.

"Ми не забудемо постраждалих і вбитих українців. Американська сторона продовжить докладати зусиль, щоби добитися справедливості", - підсумував Блінкен.