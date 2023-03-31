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США не забудуть українців, які постраждали та були вбитими росіянами під час війни, - Блінкен

Фото: Державний секретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Сполучені Штати підтримують усі зусилля з документування та розслідування воєнних злочинів російських окупантів на території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву державного секретаря США Ентоні Блінкена під час Бучанського саміту 31 березня.

"Ми приєднуємося до країн та організацій з усього світу, щоб надалі вимагати справедливості для українців і України", - зазначив глава американської дипломатії.

Блінкен вказав, що злочини росіян є частиною широкомасштабного й систематичного насильства проти мирного населення. А саме, мовиться про:

  • зґвалтування;
  • тортури;
  • насильницькі зникнення;
  • примусову депортацію дітей;
  • страти;
  • напади на будинки, школи, лікарні.

"Ті, хто вчинив ці звірства, мають понести відповідальність", - накоголосив державний секретар США.

Дипломат додав, що Сполучені Штати надалі підтримуватимуть Україну, яка захищає своїх людей, бореться за свій суверенітет, територіальну цілісність і демократію.

"Ми не забудемо постраждалих і вбитих українців. Американська сторона продовжить докладати зусиль, щоби добитися справедливості", - підсумував Блінкен.

Нагадаємо, агентство Reuters пише, що 3 квітня США оголосять про новий пакет військової допомоги для України.

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