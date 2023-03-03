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США запретили компании Маска тестировать на людях чипы, что вживляются в мозг

Фото: Илон Маск (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Управление по контролю качества продуктов и лекарственных препаратов США (FDA) не разрешило компании Neuralink тестировать на людях микрочипы, вживляемые в мозг человека для управления внешними устройствами силой мысли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Запрос о разрешении таких исследований компания, контролируемая Илоном Маском, сделала в начале 2022 года. Сама компания никогда не сообщала о попытках получить такое разрешение.

Регулятор указал сразу несколько причин отказа. По словам сотрудников компании, основные опасения связаны с безопасностью литиевой батареи устройства, возможной миграцией крошечных проводков имплантата в другие области мозга и с вопросом последующего извлечения чипа без повреждения мозговой ткани.

Позже Илон Маск заявил, что его компания готовится к тестам чипа на людях, а начаться они должны якобы уже нынешней весной. В FDA отказались комментировать информацию о заявке Neuralink, сославшись на необходимость соблюдать коммерческую тайну.

Ранее сообщалось, что Илон Маск вернул себе место самого богатого человека в мире после того, как ненадолго уступил титул французу Бернару Арно. Состояние Маска выросло благодаря росту стоимости акций Tesla в этом году.

Также мы писали, что правительство США провело переговоры с Илоном Маском об использовании спутникового интернета Starlink в Украине.

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