США запретили компании Маска тестировать на людях чипы, что вживляются в мозг

Управление по контролю качества продуктов и лекарственных препаратов США (FDA) не разрешило компании Neuralink тестировать на людях микрочипы, вживляемые в мозг человека для управления внешними устройствами силой мысли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Запрос о разрешении таких исследований компания, контролируемая Илоном Маском, сделала в начале 2022 года. Сама компания никогда не сообщала о попытках получить такое разрешение.
Регулятор указал сразу несколько причин отказа. По словам сотрудников компании, основные опасения связаны с безопасностью литиевой батареи устройства, возможной миграцией крошечных проводков имплантата в другие области мозга и с вопросом последующего извлечения чипа без повреждения мозговой ткани.
Позже Илон Маск заявил, что его компания готовится к тестам чипа на людях, а начаться они должны якобы уже нынешней весной. В FDA отказались комментировать информацию о заявке Neuralink, сославшись на необходимость соблюдать коммерческую тайну.
Ранее сообщалось, что Илон Маск вернул себе место самого богатого человека в мире после того, как ненадолго уступил титул французу Бернару Арно. Состояние Маска выросло благодаря росту стоимости акций Tesla в этом году.
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