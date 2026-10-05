В США арестовали жительницу Калифорнии из-за шпионажа за сыном президента Тайваня

Согласно заявлению ФБР, арест произошел в международном аэропорту Лос-Анджелеса перед тем, как женщина планировала вылететь в Китай. Известно, что 34-летняя Чжан живет в Ирване (штат Калифорния) и власти предъявили ей обвинения в деятельности незарегистрированного иностранного агента.

Утверждается, что женщина следила за сыном президента Тайваня Лай Чин-те. В ФБР напрямую не назвали предполагаемую цель Чжана, однако позже в издании New York Post вышел материал, в котором он был идентифицирован как Лай Тин-ю, проживающий в США.

В свою очередь администрация президента Тайваня назвала действия Чжан "типичным случаем транснациональных репрессий" и поблагодарила правительство США за защиту тайваньских граждан.

"Наша страна выражает самое решительное осуждение такого варварского поведения, которое игнорирует права человека и суверенитет государств", - говорится в заявлении пресс-секретаря Карен Кул.

Тем временем в Минюсте США сообщают, что Чжан отправилась в Сиэтл в 2025 году по указанию китайских чиновников. Она отправила им фотографии, видео и информацию о номерных знаках сына президента Тайваня и его семьи.

Также известно, что Чжан использовала методы работы, чтобы избежать обнаружения, и никогда не уведомляла Вашингтон о том, что действовала от имени иностранного правительства.

Ожидается, что женщина предстанет перед федеральным судом Лос-Анджелеса уже сегодня, 5 октября.