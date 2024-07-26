В США арестовали главу мексиканского наркокортеля "Синалоа" и сына Эль Чапо

Замбада, один из самых влиятельных наркоторговцев в истории Мексики, был сооснователем картеля "Синалоа" вместе с Эль Чапо, который был экстрадирован в США в 2017 году и отбывает пожизненное заключение. Замбада и Гусман Лопес, сын Эль Чапо, обвиняются в США в поставках большого количества наркотиков, включая фентанил, который стал главной причиной смерти американцев в возрасте от 18 до 45 лет.

Замбада и Гусман Лопес были арестованы после приземления на частном самолете в Эль-Пасо. Замбада был заманен в США Гусманом Лопесом, по словам трех чиновников, знакомых с операцией, которые пожелали остаться анонимными.

Американские власти сделали наркобаронов ключевыми целями, часто заключая сделки о признании вины в обмен на информацию для поимки других высокопоставленных членов картеля.

В 2008 году кровавая межкартельная война разразилась после ареста другого лидера "Синалоа". Семья этого лидера обвинила Эль Чапо в организации ареста вместе с мексиканскими властями, что привело к жестокому расколу внутри картеля.

Гусман Лопес - один из четырех сыновей Эль Чапо, известных как Лос Чапитос или Маленькие Чапо, унаследовавших фракцию картеля Синалоа после его ареста. Его брат, Овидио Гусман, был арестован в прошлом году и экстрадирован в США.

Картель Синалоа в последние годы стал приоритетной целью для американских властей, которые обвиняют его в том, что он является крупнейшим поставщиком фентанила в США.

Замбада и Гусману Лопесу предъявлены многочисленные обвинения в США за руководство преступными операциями картеля, включая их смертоносные сети по производству и торговле фентанилом, как сообщил генеральный прокурор США Меррик Гарланд.