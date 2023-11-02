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В США арестовали четырех россиян по подозрению в экспорте запрещенных товаров в РФ

Фото: США арестовали россиян по подозрению в экспорте электронники в РФ (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Россияне незаконно закупали и отправляли в Россию электронные компоненты. Часть товаров использовалась в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство юстиции США.

Обвиняемые нелегально поставляли в Россию оборудование для высокоточного оружия, которое использовалось на поле боя в Украине. Полупроводники, интегральные схемы и другие электронные компоненты двойного назначения на миллионы долларов были незаконно вывезены в Россию через подставные компании в Бруклине. 

"Четыре человека были арестованы, обвинительное заключение и уголовное дело представлены в Восточном округе Нью-Йорка относительно двух отдельных заговоров с целью незаконного экспорта технологий двойного назначения в Россию", -  говорится в официальном сообщении американского Минюста.

Детали нашли в изъятых российских оружейных платформах и оборудовании радиотехнической разведки в Украине. Они доставили сотни поставок на сумму более 7 миллионов долларов.

Россияне получали заказы от пользователей в оборонном и технологическом секторах, которым нужна была деталь или предмет в США. Затем, используя псевдонимы, они общались с американскими производителями и дистрибьюторами. Отправляли товары в Бруклин. 

Затем они незаконно отправляли товары различным корпорациям-посредникам, расположенным в других странах, включая Турцию, Гонконг, Индию, Китай и Объединенные Арабские Эмираты, откуда они пересылались в Россию. 

Санкции США против России

США ввели санкции против России в электронике в ответ на полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году. Эти санкции направлены на ограничение доступа России к передовым технологиям и компонентам, которые необходимы для производства электроники.

Ранее, мы сообщали, что в США двое россиян и американец поставляли в РФ детали для танков и вертолетов. 

 

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