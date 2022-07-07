У США юристи зареєструвалися іноагентами для порятунку літаків Абрамовича, - WSJ

За словами одного зі співрозмовників газети, Абрамович найняв Kobre & Kim для юридичних консультацій і не має наміру займатися лобіюванням в США через фірму.

За законом США ті, хто займається політичною діяльністю для іноземних урядів, організацій або людей, повинні реєструватися в Мін'юсті.

The Wall Street Journal нагадує, що в Росії також є законодавство про "іноагентів", що відрізняється від американського, хоча російська влада стверджує зворотне.

У фірмі заявили газеті, що погодилися представляти інтереси Абрамовича у зв'язку з тим, що бізнесмен "бере участь в мирних переговорах і гуманітарної діяльності" і розв'язання юридичних питань необхідно для продовження його роботи в даному напрямку.

Ймовірно, юристи представлятимуть інтереси в суді у справі про арешт літаків олігарха.

Нагадаємо, в червні стало відомо, що федеральний суддя в Нью-Йорку підписав ордер, що санкціонує арешт Мін'юстом США двох літаків Абрамовича.

Раніше повідомлялося, що через Британські санкції Абрамович продасть оператора зв'язку Truphone за рекордно низькою ціною - всього за 1 фунт стерлінгів.

Також стало відомо, що мільярдер буде в суді оскаржувати європейські санкції.

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