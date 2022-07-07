У США юристи зареєструвалися іноагентами для порятунку літаків Абрамовича, - WSJ
Адвокати американської фірми Kobre & Kim зареєструвалися в Мін'юсті США як іноагенти, щоб представляти інтереси російського олігарха Романа Абрамовича. Це перший випадок після початку війни Росії проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
За словами одного зі співрозмовників газети, Абрамович найняв Kobre & Kim для юридичних консультацій і не має наміру займатися лобіюванням в США через фірму.
За законом США ті, хто займається політичною діяльністю для іноземних урядів, організацій або людей, повинні реєструватися в Мін'юсті.
The Wall Street Journal нагадує, що в Росії також є законодавство про "іноагентів", що відрізняється від американського, хоча російська влада стверджує зворотне.
У фірмі заявили газеті, що погодилися представляти інтереси Абрамовича у зв'язку з тим, що бізнесмен "бере участь в мирних переговорах і гуманітарної діяльності" і розв'язання юридичних питань необхідно для продовження його роботи в даному напрямку.
Ймовірно, юристи представлятимуть інтереси в суді у справі про арешт літаків олігарха.
Нагадаємо, в червні стало відомо, що федеральний суддя в Нью-Йорку підписав ордер, що санкціонує арешт Мін'юстом США двох літаків Абрамовича.
Раніше повідомлялося, що через Британські санкції Абрамович продасть оператора зв'язку Truphone за рекордно низькою ціною - всього за 1 фунт стерлінгів.
Також стало відомо, що мільярдер буде в суді оскаржувати європейські санкції.
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