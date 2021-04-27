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США виведуть з Афганістану частину співробітників свого посольства в Кабулі

Новость на русском → Вашингтон, Вівторок 27 квітня 2021 21:11
США виведуть з Афганістану частину співробітників свого посольства в Кабулі Фото: логотип Держдепартаменту США (cnet.com)
Автор: РБК-Україна

Держдепартамент США прийняв рішення вивезти частину співробітників американського посольства в Кабулі напередодні виведення військ з Афганістану. Дипмісію покинуть дипломати, які можуть виконувати свої обов'язки віддалено.

Про це в Twitter повідомила журналістка телеканалу CNN Дженніфер Ханслер.

"Держдепартамент у вівторок (27 квітня - ред.) наказав покинути посольство в Кабулі держслужбовцям США", - написала Ханслер.

Вона уточнила, що розпорядження американського зовнішньополітичного відомства стосується тих дипломатів, які технічно можуть "виконувати свої функції, перебуваючи в іншому місці, оскільки виведення військ США з Афганістану почалося".

Нагадаємо, Центральне командування (СЕНТКОМ) ЗС США перекинуло в Афганістан реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) HIMARS. Мобільні установки переміщаються з Кувейту для забезпечення безпеки виведення військ.

Зазначимо, 25 квітня командувач військами США і НАТО в Афганістані Скотт Міллер оголосив про початок виведення військ міжнародного контингенту. За його словами, всі американські бази будуть залишені афганським силам.

РБК-Україна писало, що президент США Джо Байден оголосив, що американські війська почнуть виводити з Афганістану 1 травня 2021 року. Очікується, що США і союзники по НАТО покинуть країну до 11 вересня 2021 року - до 20-ї річниці терактів 11 вересня 2001 року в Нью-Йорку.

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