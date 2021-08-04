США виступили проти мораторію ВООЗ на бустерні дози вакцини від коронавірусу

Влада США вважає "неправильним вибором" мораторій на бустерні дози вакцин від коронавірусу. У разі необхідності ревакцинації в країні буде достатньо препаратів для щеплень від COVID-19 і для передачі іншим державам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прессекретаря Білого дому Джен Псакі.

"Ми вважаємо це (мораторій на бустерні дози - ред.) неправильним вибором", - сказала Псакі, коментуючи ініціативу Всесвітньої організації охорони здоров'я відкласти ревакцинацію до кінця вересня. Представник Білого дому зазначила, що бустери - це не політика США, але в разі необхідності в країні буде достатньо доз вакцини від коронавірусу, а надлишки можуть бути передані іншим державам.