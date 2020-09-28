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США виступили із зверненням до Вірменії та Азербайджану

Вашингтон, Понеділок 28 вересня 2020 00:26
США виступили із зверненням до Вірменії та Азербайджану
Фото: Державний департамент США (nwttac.dci/palestine.org)
Автор: Артур Родивилов

США закликали Вірменію та Азербайджан негайно припинити вогонь в Нагірному Карабасі. Вашингтон також закликав сторони повернутися до переговорів в рамках групи ОБСЄ.

Про це повідомляє Держдепартамент США, передає CNN.

У Держдепі зазначили, що участь третіх країн в конфлікті тільки посилить напруженість.

"Сполучені Штати рішуче засуджують ескалацію насильства. Заступник держсекретаря Стівен Біган подзвонив міністру закордонних справ Азербайджану Джейхуну Байрамову і міністру закордонних справ Вірменії Зохрабу Мнацакяну і закликав обидві сторони негайно припинити насильство", - йдеться в заяві представника Держдепартаменту Моргана Ортагуса.

Нагадаємо, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш надзвичайно стурбований загостренням конфлікту між Вірменією та Азербайджаном. Генсек планує провести переговори з представниками Баку і Єреваном щодо врегулювання ситуації.

Крім того, Папа Римський Франциск просив сторони Нагірно-Карабахського конфлікту вирішити спір без застосування зброї.

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