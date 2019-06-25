США виступають проти повернення Росії в ПАРЄ - посол

Сполучені Штати Америки (США) виступають проти повернення делегації Російської Федерації до Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ). Про це повідомив тимчасово повірений у справах США Вільям Тейлор, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Тейлора, Вашингтон виступає проти того, щоб Рада Європи приймала російські делегації, представники яких знаходяться у санкційних списках США та Європейського союзу.

"США проти повернення Росії до Ради Європи. На нас справили враження зусилля української команди в ПАРЄ, які вона доклала для того, щоб не дати Росії повернутись в цю організацію. Наша точка зору полягає в тому, що ні ЄС, ні Рада Європи не має приймати делегації тих росіян, які є в санкційному переліку як ЄС так і США", - заявив Тейлор.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Естонія, Литва та Латвія розкритикували рішення про повернення російської делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи. Представники країн Балтії наголосили, що Росія не усунула причини, через які втратила право голосу в організації.

РБК-Україна писало, що Міністерство закордонних справ Молдови розкритикувало голосування представників своєї делегації в ПАРЄ. У відомстві наголосили, що голосування є індивідуальним та не відображає позиції уряду чи держави. Делегація Молдови під час голосування підтримала повернення Росії в ПАРЄ.