США висунули нові звинувачення проти Ассанжа

Сполучені Штати Америки висунули нові звинувачення проти засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа, у результаті тепер йому може загрожувати до 175 років тюремного ув'язнення. Про це йдеться в заяві Міністерства юстиції США, передає РБК-Україна з посиланням на сайт відомства.

У додаткових 17 пунктах Ассанжа звинувачують у незаконній публікації секретних матеріалів, зокрема імен засекречених джерел, а також у змові з екс-аналітиком армії Челсі Меннінг для доступу до секретної інформації.

Так, його звинувачують у незаконній публікації імен секретних джерел, які "надавали інформацію американським дипломатам по всьому світу, а також силам США в Іраку і Афганістані", а саме - імен місцевих жителів, журналістів, релігійних лідерів, правозахисників і політичних дисидентів.

Також Ассанжу інкримінують змову і допомогу колишньому військовому аналітику розвідки армії США Челсі Меннінг у отриманні доступу до секретних документів, пов'язаних з нацобороной США.

Причому, на думку слідчих, Ассанж підбурював і змушував Меннінг діставати ці дані для WikiLeaks.

"Ця інформація мала бути використана на шкоду Сполученим Штатам або на користь іноземній держави", - заявили в Мін'юсті.

До цього Ассанжа звинувачували лише у змові з Меннінг для доступу до комп'ютерної мережі Пентагону в рамках розголошення WikiLeaks секретної інформації про війни в Афганістані та Іраку.

Нові звинувачення можуть призвести до 175 років покарання в разі екстрадиції Ассанжа з Великої Британії у США.

Нагадаємо, 20 травня Шведська прокуратура запитала у районного суду міста Уппсала ордер на заочний арешт засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа.