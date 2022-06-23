RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

США виділять військову допомогу Україні ще на 450 млн доларів: що туди увійде

Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

Адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про виділення додаткового пакету військової допомоги Україні на 450 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву спікера Пентагону Джона Кірбі.

"Сполучені Штати анонсують додаткові 450 млн доларів військової допомоги як частину нашого зобов'язання у допомозі Україні захистити свою демократію перед неспровокованою агресією Росії", - зазначив він.

За його словами, пакет військової допомоги включає зброю та військове обладнання, включаючи нові високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS, десятки тисяч боєприпасів для артилерії, яка вже була поставлена в Україну, а також патрульні кораблі для захисту українського узбережжя та водних шляхів.

Нагадаємо, раніше CNN повідомляло, що в новий пакет військової допомоги системи HIMARS і боєприпаси.

До цього комітет Сенату США з питань збройних сил запропонував закласти на 2023 рік додатково 45 млрд доларів на оборону. Значну частину цих коштів хочуть виділити для України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиДжозеф БайденВійна Росії проти України