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США виділять Україні 50 млн доларів гумдопомоги

Автор: Валерія Поліщук

Віце-президент США Камала Харріс заявила, що Сполучені Штати виділяють додатково 50 млн доларів Всесвітній продовольчій програмі ООН для надання гуманітарної допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Post.

Вона пообіцяла, що США будуть продовжувати підтримувати Польщу, оскільки країна приймає українських біженців.

"За дуже короткий період Польща прийняла понад півтора мільйона біженців з України. І це лягло надзвичайним тягарем на Польщу і народ Польщі. І тому ми будемо продовжувати надавати вам підтримку", - заявила Харріс.

При цьому вона додала, що США нещодавно перекинули до Польщі ще 4700 американських військовослужбовців на додаток до "багаторічної ротації близько 5 тисяч американських військовослужбовців у Польщі".

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