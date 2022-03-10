США виділять Україні 50 млн доларів гумдопомоги

Віце-президент США Камала Харріс заявила, що Сполучені Штати виділяють додатково 50 млн доларів Всесвітній продовольчій програмі ООН для надання гуманітарної допомоги Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Post.
Вона пообіцяла, що США будуть продовжувати підтримувати Польщу, оскільки країна приймає українських біженців.
"За дуже короткий період Польща прийняла понад півтора мільйона біженців з України. І це лягло надзвичайним тягарем на Польщу і народ Польщі. І тому ми будемо продовжувати надавати вам підтримку", - заявила Харріс.
При цьому вона додала, що США нещодавно перекинули до Польщі ще 4700 американських військовослужбовців на додаток до "багаторічної ротації близько 5 тисяч американських військовослужбовців у Польщі".
Нагадаємо, війна Росії проти України триває вже 15 день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.