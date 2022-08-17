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США виділять 68 млн доларів на закупівлю української пшениці: кому вона дістанеться

Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

США внесуть 68 млн доларів у Всесвітню продовольчу програму на закупівлю української пшениці.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

Передплачене зерно буде направлено для вирішення продовольчої кризи в країни, яким загрожує дефіцит харчових продуктів.

"Ми прагнемо підтримувати глобальну продовольчу безпеку для найбільш вразливих верств населення і закликаємо всі країни наслідувати цей приклад", - підкреслив Блінкен.

Нагадаємо, вчора з порту "Південний" вирушило судно із зерном для Африки. Воно повинно доставити в порт Джибуті 23 тисячі тонн зерна. Надалі продовольство буде доставлено споживачам в Ефіопії.

Додамо, що експорт українського зерна проходить згідно з "зерновою угодою", укладеною між Україною, Росією, Туреччиною та ООН, а контроль за роботою морського коридору та безпекою операції покладено на координаційний центр у Стамбулі.

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