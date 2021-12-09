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США виділять понад 250 млн доларів на підтримку демократії, - Байден

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Вашингтон, Четвер 09 грудня 2021 18:38
США виділять понад 250 млн доларів на підтримку демократії, - Байден Фото: президент США Джо Байден (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент США Джо Байден в ході віртуального саміту за демократію повідомив про плани виділити 254 млн доларів на просування в світі демократії і вільних виборів. Також планується створити фонд для підтримки незалежних ЗМІ і запустять програми по боротьбі з корупцією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Байдена.

"Ми працюємо з Конгресом над тим, щоб виділити 254 млн доларів на підтримку урядів і свободу ЗМІ, боротьбу з корупцією, підтримку демократичних реформ, просування демократії, визначення того, що таке вільні вибори", - сказав Байден.

Президент США додав, що також планується запустити фонд для підтримки незалежних ЗМІ, програми по боротьбі з корупцією і відмиванням грошей. За його словами, це робиться для зміцнення демократії у світі.

"Ми будемо просувати голоси жінок, ми будемо наділяти правами представників ЛГБТ і давати їм можливість брати участь в демократичних інститутах з просування реформи праці та інших реформ. Ми будемо разом з партнерами боротися з технологіями стеження, які порушують права людей", - резюмував американський лідер.

Нагадавши, 9 і 10 грудня проходить віртуальний саміт за демократію. Участь у ньому беруть представники 110 країн, у тому числі Україна.

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Сполучені Штати Америки Джозеф Байден
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