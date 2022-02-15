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США виділили Україні кредитну гарантію на 1 млрд доларів

Автор: Олександр Білоус

Уряд США запропонував Україні гарантію по кредиту на суму до 1 млрд доларів. Гарантії виділяються для підтримки програми економічних реформ і продовження взаємодії з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена.

"Ця пропозиція - у поєднанні з міцним партнерством між Україною, МВФ, іншими міжнародними фінансовими інститутами, Великою сімкою та іншими двосторонніми донорами - зміцнить здатність України забезпечувати економічну стабільність, зростання і процвітання народу перед обличчям дестабілізуючої поведінки Росії", - йдеться в заяві.

Блінкен нагадав, що в період з 2014 по 2016 рік США видали Україні три окремі суверенні гарантії за кредитами на 1 млрд доларів.

"Ці кредитні гарантії зіграли вирішальну роль в тому, що допомогли Україні успішно стабілізувати свою економіку в умовах попередньої російської агресії і реалізувати сміливу програму економічних реформ, підкріплену масштабною співпрацею з МВФ", - додав він.

Блінкен також пообіцяв додаткові заходи для підтримки України.

Відзначимо, у 2014-2016 роках США допомагали Україні з розміщенням єврооблігацій, надавши свої гарантії по виплаті цього боргу. Це дозволило Україні зайняти під історично низький відсоток.

Нагадаємо, раніше міністр фінансів України Сергій Марченко повідомив про початок переговорів з Казначейством США про кредитні гарантії через закриті для країни ринки запозичення.

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