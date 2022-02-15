США виділили Україні кредитну гарантію на 1 млрд доларів

"Ця пропозиція - у поєднанні з міцним партнерством між Україною, МВФ, іншими міжнародними фінансовими інститутами, Великою сімкою та іншими двосторонніми донорами - зміцнить здатність України забезпечувати економічну стабільність, зростання і процвітання народу перед обличчям дестабілізуючої поведінки Росії", - йдеться в заяві.

Блінкен нагадав, що в період з 2014 по 2016 рік США видали Україні три окремі суверенні гарантії за кредитами на 1 млрд доларів.

"Ці кредитні гарантії зіграли вирішальну роль в тому, що допомогли Україні успішно стабілізувати свою економіку в умовах попередньої російської агресії і реалізувати сміливу програму економічних реформ, підкріплену масштабною співпрацею з МВФ", - додав він.

Блінкен також пообіцяв додаткові заходи для підтримки України.

Відзначимо, у 2014-2016 роках США допомагали Україні з розміщенням єврооблігацій, надавши свої гарантії по виплаті цього боргу. Це дозволило Україні зайняти під історично низький відсоток.