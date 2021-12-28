США виділили Україні майже 25 млн доларів. Підуть на безпеку кордонів з РФ та Білоруссю

Ця допомога буде направлена на безпеку північного та східного кордонів України, зазначив голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко.

Проект розпочнеться вже в січні і буде реалізований протягом року. Обсяг домовленого фінансування - 20 млн доларів. Він сприятиме забезпеченню першочергових потреб прикордонних підрозділів:

сучасні засоби відеофіксації,

безпілотні комплекси,

індивідуальний захист прикордонників,

забезпечення їх розташування в польових умовах,

посилення транспортом та засобами зв’язку.

Це отримають всі прикордонні загони, які виконують завданні на кордоні з Росією та Білоруссю.

Крім того, днями також зареєстровано ще один проект. Ним партнери допоможуть Україні в розвитку інфраструктури кордону. Зокрема, це буде допомога в нарощенні можливостей відомства елементами, що використовуються в облаштуванні кордону та розбудові систем дистанційного спостереження. Обсяг фінансування погоджено у розмірі 4,5 млн доларів.