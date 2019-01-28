США вводять санкції проти венесуельської нафтогазової компанії

Санкції вводяться проти компанії PDVSA

В Администрации США решили ввести санкции в отношении венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, санкции усиливают давление на Николаса Мадуро и демонстрируют поддержку США Хуану Гуайдо, лидеру венесуэльской оппозиции, который объявил себя временно исполняющим обязанности президента на прошлой неделе.

"Мы продолжаем разоблачать коррупцию (президента Венесуэлы Николаса Мадуро) и его соратников, и сегодняшние действия гарантируют, что они больше не смогут разграбить активы венесуэльского народа", - заявил на брифинге в Белом доме советник по национальной безопасности США Джон Болтон.

Напомним, ранее сообщалось, что в венесуэльском штате Миранда произошел мощный взрыв газонаполнительной станции, в результате которого пострадало минимум 6 человек.

Взрыв произошел на объекте, который принадлежал государственной компании PDVSA. В компании никак не прокомментировали инцидент.