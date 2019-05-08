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США вводять санкції проти секторів економіки Ірану


Трамп оголосив санкції проти іранської металургійної та гірничодобувної промисловості

Президент США Дональд Трамп оголосив санкції проти іранської металургійної та гірничодобувної промисловості. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Указ стосується виробництва сталі, алюмінію, міді й заліза в Ірану. Обмежувальні заходи спрямовані як проти виробників і власників виробництва металів в цій країні, так і проти тих, хто торгує іранськими металами.

Мінфін США може заблокувати їхні активи в американській юрисдикції. В указі йдеться, що політика США полягає в тому, щоб позбавити Іран доходів від експорту металів, які могли б фінансувати програму ядерної зброї.

Держдеп заявляв, що ввести нові санкції проти Ірану США можуть із-за розширення території атомної електростанції "Бушер". Вона, за даними Держдепу, почала розширюватися за межі реакторного блоку.

Раніше глава Міністерства закордонних справ Британії Джеремі Хант попередив Іран про "наслідки" у зв'язку з відмовою виконувати зобов'язання в рамках ядерної угоди.

Додамо, 8 травня державний секретар США Майк Помпео прибув до Британії для узгодження "відносин" з країною після Brexit, на тлі того, як Іран заявив, що може припинити дотримання частин великої ядерної угоди, з якої США вийшли в 2018 році.

Раніше Помпео зробив незапланований візит до Іраку на тлі зростаючої напруженості у відносинах з Іраном.

Іран відмовився виконувати деякі зобов'язання в рамках ядерної угоди, відповідні повідомлення надіслано послам Німеччини, Британії, Китаю та Росії. У той же час на даний момент не уточнюється, від яких саме зобов'язань відмовилася іранська сторона. Передбачається, що вона могла на два місяці призупинити продаж збагаченого урану і важкої води. За даними ЗМІ,

Тегеран детально поінформував про деталі свого рішення верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріку Могерини як координатора угоди щодо ядерної програми.

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