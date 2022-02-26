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США вводять санкції проти російського фонду "прямих інвестицій"

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Субота 26 лютого 2022 03:04
США вводять санкції проти російського фонду "прямих інвестицій" Фото: Джен Псакі, прес-секретар Білого дому (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

США введуть санкції проти Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) на тлі ситуації на Україні. Обмеження включатимуть фінансові операції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прес-секретаря Білого дому Джен Псакі.

"Міністр фінансів також введе повні блокуючі санкції проти російського фонду прямих інвестицій-фінансової структури, яка належить державі... відповідає за залучення капіталу в сектори російської економіки з високим потенціалом зростання", - заявила Псакі.

Тим часом Болгарія закрила повітряний простір для літаків Росії у зв'язку зі спеціальною військовою операцією в Україні. До подібного рішення також прийшли Чехія і Польща.

Нагадаємо, що Італія підтримує відключення Росії від SWIFT.

Зазначимо, що в ЄС вже почали розробляти третій пакет санкцій проти Росії.

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