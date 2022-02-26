США вводят санкции против российского фонда "прямых инвестиций"
США введут санкции против Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) на фоне ситуации на Украине. Ограничения будут включать финансовіе операции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.
"Министр финансов также введёт полные блокирующие санкции против Российского фонда прямых инвестиций - принадлежащей государству финансовой структуры, которая... отвечает за привлечение капитала в сектора российской экономики с высоким потенциалом роста", - заявила Псаки.
Тем временем Болгария закрыла воздушное пространство для самолетов России в связи со специальной военной операцией в Украине. К подобному решению также пришли Чехия и Польша.
Напомним, что Италия поддерживает отключение Росcии от SWIFT.
Отметим, что в ЕС уже начали разрабатывать третий пакет санкций против России.