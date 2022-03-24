США вводять санкції проти оборонної бази РФ, депутатів Держдуми та директора Сбербанку

США посилюють економічний тиск на Росію через вторгнення в Україну. Під нові санкції потрапили оборонна база РФ, депутати Держдуми, а також генеральний директор Сбербанку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство фінансів США .

Зазначається, що США вводять нові санкції проти 48 російських оборонних компаній. Вони не зможуть користуватися та застосовувати західні технологічні і фінансові ресурси.

Крім того, під економічні санкції потрапили 328 депутатів Державної Думи Росії, які підтримали визнання "ЛДНР", та керівник Сбербанку Герман Греф.

"Сполучені Штати разом із партнерами та союзниками вражають у центр спроможність Росії фінансувати та здійснювати свою війну та звірства проти України", - заявила міністр фінансів Джанет Єллен.