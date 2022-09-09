США вводять санкції проти Міністерства розвідки Ірану через кібератаки

Вашингтон звинувачує Іран в масштабних кібератак на США та союзників. Так, за даними Держдепу, у липні 2022 року кіберзлочинці за спонсорства Ірану порушили роботу комп'ютерних систем уряду Албанії. Через це була зупинена робота державних органів.

У США встановили, що принаймні з 2007 року Міністерство розвідки та безпеки Ірану фінансувало та сприяло кібератакам на ряд державних і приватних організацій. Такі дії могли завдати серйозної школи державам.

"Кібератаки Ірану, націлені на цивільні урядові служби та сектори критичної інфраструктури, можуть завдати серйозної шкоди цим службам і знехтувати нормами відповідальної поведінки держав у мирний час у кіберпросторі", - йдеться у повідомленні.

Масована кібератака в Албанії

Варто нагадати, що у середині липня в Албанії планувалося проведення Всесвітнього саміту вільного Ірану. Проте за тиждень до цього невідомі хакери атакували урядові онлайн-ресурси. Через це захід скасували.

У вересні Албанія заявила, що розриває дипломатичні відносини з Іраном, а дипломатам дали добу на виїзд з країни.

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