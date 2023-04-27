США вводят санкции против РФ и Ирана за незаконный захват американцев, - CNN

Как заявляют в США, данное решение связано с попыткой предотвратить дальнейший захват заложников и потенциально обеспечить освобождение граждан, которые сейчас находятся под стражей. Речь идет о Федеральной службе безопасности России и разведывательной организации Корпуса стражей исламской революции Ирана.

Согласно заявлению официальных лиц США, предпринятые шаги должны стать предупреждением для тех, кто думает о захвате американцев в заложники.

"Мы также показываем, что нельзя прибегать к такому ужасному поведению, используя людей как пешек, как разменную монету, не расплачиваясь за это, и вот некоторые из последствий", - сказал представитель администрации.

Решение о введении санкций было принято на фоне нескольких громких случаев неправомерного задержания американцев.