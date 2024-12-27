США ввели санкции против основателя правящей в Грузии партии "Грузинская мечта"

Как сказано в заявлении, все активы Иванишвили, которые находятся в Соединенных Штатах или находятся в собственности или под контролем американских лиц, будут заблокированы. Также отмечается, что решение о санкциях против Иванишвили принято на основании указа №14024, изданного президентом Джо Байденом 15 апреля 2021 года, в ответ на "вредные действия Российской Федерации".

Это значит, что под него подпадают лица, которые "совершают действия, подрывающие демократические институты и ценности, а также участвуют в международной коррупции".

По словам госсекретаря США Энтони Блинкен, Штаты внесли Иванишвили в санкционный список за "подрыв демократического и евроатлантического будущего Грузии в пользу России".

"Действия Иванишвили и "Грузинской мечты" подорвали демократические институты, способствовали нарушениям прав человека и ограничили осуществление основных свобод в Грузии. В дополнение, они подорвали евроатлантическое будущее Грузии - будущее, которого грузинский народ в подавляющем большинстве желает и которое предписывает грузинская Конституция. В результате Грузия стала уязвимой для России, которая оккупировала более 20% территории Грузии", - сказал он.

По его словам США "решительно осуждают действия "Грузинской мечты" под руководством Иванишвили, включая "длительные и жестокие репрессии" в отношении граждан Грузии, протестующих, представителей СМИ, активистов по правам человека и деятелей оппозиции.

Ситуация в Грузии

В конце октября в Грузии начались масштабные протесты, это произошло после парламентских выборов. Тогда победу одержала пророссийская партия "Грузинская мечта", которая руководит страной уже более десяти лет.

Однако тогда наблюдатели зафиксировали многочисленные нарушения и попытки фальсификации во время голосования. В то же время 14 декабря в Грузии избрали нового президента. Впервые президента выбирали не граждане, а избирательная коллегия, где большинство у "Грузинской мечты".