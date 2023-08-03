RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США ввели санкции против Российской академии наук

Фото: РАН (росСМИ)
Автор: Наталья Кава

Минфин Соединенных Штатов сегодня, 3 августа, ввел санкции против Российской Академии наук и ее структур. В списке оказался и Казанский научный центр РАН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление по контролю за иностранными активами Минфина США.

Стоит заметить, что ранее США уже вводили санкции против указанного центра.

Кроме него в санкционный список попали Институт общей физики имени А.М. Прохорова Институт физики жесткого тела имени Ю.А. Осипья.

"Их занесли в санкционный список SDN. Кроме них под санкции попали два российских контейнерных судна - Sasco Angara и Paramushir", - говорится в сообщении.

Другие санкции

США ввели санкции против 14 судов, частных компаний, также под ограничения попали компании из Кыргызстана, Сербии и ОАЭ.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты готовят санкции против Кыргызстана за помощь России в обходе ряда экономических ограничений. В частности, страна снабжает подсанкционное оборудование и электронику.

Экспорт Кыргызстана в Россию стремительно вырос в 2022 году, увеличившись на 250% по сравнению с предыдущим годом до вторжения в Украину.

Напомним, чтоправительство Канады сегодня ввело новые санкции против лиц и компаний, связанных с российским военно-промышленным комплексом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСоединенные Штаты Америки