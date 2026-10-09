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Администрация Трампа ударила санкциями по МУС после Нобеля для бывшего судьи

20:23 09.10.2026 Пт
2 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

США вводят санкции против Международного уголовного суда. Страна запретит операции с учреждением, перекроет ресурсы и ограничит способность функционировать.

Об этом заявил госсекретарь США Марк Рубио, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственный департамент США.

По словам Рубио, Вашингтон десятилетиями отвергал юрисдикцию МУС в отношении американских граждан, военнослужащих или политических лидеров, поскольку США не являются участником суда.

Однако решение приняли из-за попыток суда расширить свои полномочия и привлечь к ответственности американцев.

"Президент Трамп никогда не позволит Международному уголовному суду преследовать американцев. Именно поэтому сегодня Соединенные Штаты вводят санкции против МУС. Мы запретим совершать операции с этим судом, который действует вне пределов надлежащих полномочий, перекроем ему ресурсы и парализуем его способность функционировать", - подчеркнул госсекретарь.

В Госдепе отметили, что больше года откладывали это решение и ожидали шагов доброй воли от суда или государств-участников. Несмотря на ограничения, Вашингтон оставляет возможность для диалога.

Мероприятие разработали так, чтобы предоставить государствам-участникам возможность провести переговоры и предложить решение, которое учтет обеспокоенность США. Если же дипломатические усилия не принесут результата, Соединенные Штаты будут корректировать свои действия в дальнейшем.

"Наше послание четкое: Соединенные Штаты и их граждане не подпадают под юрисдикцию МУС. Обе партии соглашаются с этим... Или МУС прекратит свои угрозы, или мы прекратим существование МУС", - подчеркнул Рубио.

Он также призвал союзников США, являющихся участниками МУС и полагающихся на американских военных в вопросах обороны, способствовать урегулированию ситуации.

Если этого не произойдет, Вашингтон продолжит действовать до полного устранения угрозы своим гражданам.

Решение о санкциях принято на фоне резонансного события в Гааге - лишь спустя несколько часов после того, как Нобелевскую премию мира 2026 года получила бывшая судья МУС.

Напомним, что Международный уголовный суд отклонил жалобы Израиля о юрисдикции суда на территории Палестины. Поэтому МУС выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галланта.

Ранее институт столкнулся с существенными препятствиями в своей деятельности. В частности, введенные США санкции существенно усложнили работу МУС и заблокировали часть его операционных процессов.

Следует отметить, что это не первое громкое решение органа.

Ранее ордер на арест был издан в отношении российского диктатора Владимира Путина, однако из-за ограничений Международному уголовному суду становится все сложнее выполнять свои функции в международных расследованиях.

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