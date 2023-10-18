США ввели санкции против ХАМАС после его нападения на Израиль

"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции в отношении десяти ключевых членов террористической группировки ХАМАС, его боевиков и финансовых посредников в Газе и других местах, в том числе Судана, Турции, Алжира и Катара", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это направлено против членов, управляющих активами в секретном инвестиционном портфеле ХАМАС, финансового посредника в Катаре, имеющего тесные связи с иранским режимом, ключевого командира ХАМАС, а также биржи виртуальной валюты, которая базируется в Газе, и ее оператора.

Министр финансов Джанет Йеллен заявила, что Соединенные Штаты предпринимают быстрые и решительные действия, чтобы преследовать финансистов и пособников ХАМАС после жестокой резни израильских граждан, включая детей.

Кто именно попал под санкции

Мусса Мухаммад Салим Дудин;

Абдельбасит Хамза Эльхассон Мохаммед Хайр;

Амер Камаль Шариф Альшава;

Ахмед Сада Джахлеб;

Айман Ахмад Аль-Дувайк;

Валид Мохаммед Мустафа Джадаллах;

Мухаммад Ахмад Абд аль-Даим Насралла;

Ахмед М.М. Алакад;

Айман Нофаль.

Также под ограничения попала компания Buy Cash Money and Money Transfer Company, которая предоставляет услуги по переводу денег и обмену виртуальной валюты, включая биткойны.

Война в Израиле

Напомним, 7 октября боевики ХАМАС напали на Израиль - они убивали и похищали мирных жителей. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию против террористов, в рамках которой по сектору Газа нанесли ряд ракетных ударов.

Вчера сообщалось, что Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность военного ответа на случай нападения "Хезболлы" на Израиль.

Заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх сказала, что Соединенные Штаты Америки оказывают военную помощь Израилю сейчас и такие поставки будут обеспечиваться в дальнейшем.