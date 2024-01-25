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США ввели санкции против йеменских хуситов за атаки на судна в Красном море

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Соединенные Штаты ввели санкции против ключевых лиц йеменских хуситов за их поддержку террористических актов, направленных против торгового судоходства в Красном море.

В частности, меры направлены против четырех человек, которые поддерживали недавние нападения хутистов на коммерческие суда в Красном море и Аденском заливе, в том числе захват в заложники гражданских экипажей. 

"Постоянные террористические атаки хутистов на торговые суда и их гражданские экипажи, законно проходящие через Красное море и Аденский залив, угрожают нарушить международные цепочки поставок и свободу судоходства, что имеет решающее значение для глобальной безопасности, стабильности и процветания", - заявил заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Э. Нельсон. 

Удары США и союзников по базам хуситов

В ночь на 12 января Соединенные Штаты и Британия нанесли совместные удары по объектам хуситов в Йемене. В операции были задействованы самолеты и корабли. Целями ударов стали центры хранения оружия и базы обучения хуситов.

Помимо этого, Германия отправит фрегат "Гессен" в Красное море в рамках миссии ЕС против хуситов. Также Бельгия предоставит фрегат для участия в европейской оборонительной операции в Красном море.

Ранее мы писали, кто такие хуситы, и почему они нападают на корабли в Красном море.

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Соединенные Штаты АмерикиЙемен