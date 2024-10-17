США ввели санкции против двух компаний из КНР из-за их участия в разработке российского дрона

Как рассказали в американском ведомстве, санкции введены из-за "привлечения в разработку и производство российского беспилотного летательного аппарата "Гарпия" дальнего радиуса действия".

Кроме компаний, базирующихся в Китае, в санкционный список внесена российская компания "Торговый дом Вектор" и ее генеральный директор

По данным Минфина США, эти частные компании и лица были вовлечены в разработку и производство военной техники для российской оборонной компании, на которую распространяются санкции США, для использования российскими военными в Украине.

"Россия все больше полагается на опыт иностранных специалистов и импорт сложных технологий для поддержки своей программы вооружений и продвижения военной кампании против Украины", - говорится в сообщении.

Кто в санкционном списке

Компания Xiamen Limbach Aircraft Engine Co – базирующаяся в КНР, производит двигатель L550E для установки на "Гарпии".

Компания Redlepus Vector Industry Shenzhen Co Ltd (Redlepus), также работающая в КНР, сотрудничает с определенной США российской оборонной компанией ООО "ВСК "Вектор" и выступает посредником между АО "ИЭМЗ "Купол" и поставщиками из КНР для российского проекта "Гарпия" .

Гражданина России Артема Михайловича Ямщикова, являющегося генеральным директором и бенефициарным владельцем ВСК "Вектор".

Ранее РБК-Украина писала о том, что Российская Федерация приступила к производству нового ударного беспилотника дальнего радиуса действия под названием "Гарпия-А1". Для этого используется китайский двигатель и детали.

Китай обвиняют в военной помощи России

В июле госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Китай в поставке оружия оборонному комплексу России. Лидеры НАТО назвали Китай "пособием" войны против Украины.

Китайские компании подозревают в торговле товарами двойного назначения с Россией. В ответ на критику 31 июля Китай скорректировал экспортный контроль над военными беспилотниками.

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