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США ввели санкции против детей президента Республики Сербской Додика

Фото: президент Республики Сербской Милорад Додика (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Соединенные Штаты ввели санкции против двух физических и четырех компаний, составляющих основную часть патронажной сети президента Республики Сербской Милорада Додика.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов США.

В ведомстве заявили, что члены сети, в которую входят взрослые дети Додика, способствуют продолжающейся коррупции в органах власти Боснии и Герцеговины, позволяя ему выкачивать государственные средства из Республики Сербской и обогащать себя и свою семью за счет граждан БиГ и функционального управления страной.

Так, в санкционные списки добавлены Горица Додик 1982 года рождения и Игорь Додик 1989 года рождения.

Кроме того, под санкции попал ресторан "Агапэ", связанный с дочерью президента Республики Сербской, и предприятие по производству молочной продукции, а также несколько зарегистрированных в Китае компаний.

Отметим, что Додик пытается воспользоваться политическим кризисом в Боснии и Герцеговине для вывода Республики Сербской из ее состава. 

В прошлом году США ввели санкции против Милорада Додика. 

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Соединенные Штаты АмерикиБосния и Герцеговина