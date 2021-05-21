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США ввели санкції проти організацій РФ і суден " Північного потоку-2"

Автор: Даша Харченко

Сполучені Штати Америки ввели санкції щодо російських організацій і суден за проектом"Північний потік-2". Під санкції потрапили 13 суден.

Про це повідомила прес-служба Мінфіну США.

Зокрема, в списку санкцій значаться "Морська рятувальна служба","Мортранссервіс"," Самарський теплоенергетичний майновий фонд", а також 13 російських суден, що беруть участь в реалізації проекту.

Напередодні глава Бюро міжнародної політики в Канцелярії президента Польщі Кшиштоф Щерський заявив, що позиція адміністрації президента США Джо Байдена щодо російського проекту "Північний потік-2" "не зовсім послідовна". Він підкреслив, що завершення газопроводу зашкодить Європі.

Як повідомляло РБК-Україна, представник Держдепартаменту США Джаліна Портер заявила, що Вашингтон все ще має намір використовувати всі доступні дипломатичні інструменти, щоб зупинити будівництво газопроводу"Північний потік-2".

18 травня портал Axios повідомив, що відмова від санкцій щодо " Північного потоку-2" може означати, що адміністрація Джо Байдена не бажає ставити під загрозу свої відносини з Німеччиною через російський трубопровід.

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