США ввели санкції проти Китаю за бізнес з Іраном

США ввели санкції проти Китаю за діяльність, пов'язану з підтримкою судноплавних ліній Ісламської Республіки Іран (IRISL). У списку санкцій потрапили шість юридичних і двоє фізичних осіб.

Про це заявив держсекретар США Майк Помпео.

"Сьогодні (в понеділок, - ред) Сполучені Штати вводять санкції проти шести юридичних і двох фізичних осіб за поведінку, пов'язану з IRISL і її дочірньою компанією Hafez Darya Arya Shipping Company (HDASCO), відповідно до розділу 1244 закону про свободу Ірану та боротьбі з поширенням (IFCA 1244) ", - йдеться в заяві Помпео.

Держсекретар нагадав, що 8 червня 2020 року Держдепартамент вніс до списку санкцій IRISL і базується в Шанхаї дочірню компанію E-Sail Shipping Company Ltd.

"Держдепартамент попередив, що будь-яка зацікавлена ​​сторона, яка продовжує вести бізнес з IRISL або E-Sail, наражається на ризик санкцій", - зазначив він.

У зв'язку з цим Вашингтон ввів санкції щодо компаній - Reach Holding Group (Shanghai) Company Ltd .; Reach Shipping Lines; Delight Shipping Co., Ltd .; Gracious Shipping Co. Ltd .; Noble Shipping Co. Ltd. і Supreme Shipping Co. Ltd. , А також головного виконавчого директора Reach Holding Group (Shanghai) Company Ltd - Еріка Чена і президента компанії Даніеля Хе.

Нагадаємо, раніше Помпео заявив, що США розглядають можливість введення санкцій проти тих, хто вирішить продавати зброю Ірану. Санкції будуть накладати як на організації, так і на фізичних осіб.

Зазначимо, що 18 жовтня закінчився термін дії ембарго на продаж зброї Ірану. Тепер будь-яка країна може відновити торгівлю зброєю з Тегераном без наслідків.