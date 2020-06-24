США ввели санкції проти Ірану через бензин для Венесуели

Сполучені Штати Америки ввели санкції відносно п'яти капітанів іранських танкерів, які поставили близько 1,5 мільйонів іранського бензину до Венесуели. Активи цих капітанів будуть заблоковані, їм буде заборонено діяльність у водах США.

Про це заявив держсекретар США Майкл Помпео, повідомляє прес-служба Держдепу.

Капітани кораблів Clavel, Petunia, Fortune, Forest і Faxon внесені в список осіб особливих категорій Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів.

У Мінфіні США нагадали, що в листопаді 2019 року влада Ірану підвищили на 50% ціни на бензин і обмежили продаж. Це призвело до хвилі протестів, які були придушені силовиками. При цьому загинули близько 1500 людей, включаючи жінок і дітей.

"А тепер незважаючи на рішення уряду обмежити доступ іранського народу до життєво важливого палива, іранський режим відправив до Венесуели п'ять танкерів, що перевозять більше 1,5 млн барелів нафтопродуктів", - наголосили у Мінфіні США.

Міністр фінансів США Стівен Мнучи, зазначив, що його відомство буде переслідувати всіх, хто причетний до спроб Ірану ухилитися від санкцій США і хто продовжує сприяти його дестабілізуючої діяльності по всьому світу.

"Підтримка іранським режимом авторитарного і корумпованого режиму у Венесуелі неприйнятна, і адміністрація США буде продовжувати перешкоджати цьому", - сказав він.

Крім того в Мінфіні США підкреслили, що Тегеран має намір продовжувати постачати "жорстокий і корумпований режим Мадуро" паливом, а також підтримувати іншого "союзного диктатора" - сирійського президента Башара Асада і терористів.

Зазначимо, що Венесуела володіє найбільшими в світі запасами нафти, проте політика президентів Уго Чавеса і Ніколаса Мадуро призвела до гострої кризи - девальвації національної валюти, гіперінфляції, дефіциту товарів.

Політична ситуація у Венесуелі загострилася після того, як 23 січня 2019 року лідер опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе виконувачем обов'язків президента країни. Тимчасовим главою держави його визнали США, до них приєдналися країни Групи Ліми (за винятком Мексики), Організація американських держав та низка європейських країн.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро назвав подію спробою перевороту.

Нагадаємо, Іран направив до Венесуели п'ять танкерів з 1,53 млн барелів бензину і компонентів.

Адміністрація Трампа заявила на початку травня, що "розглядає заходи", які вона може зробити у відповідь на ці поставки.