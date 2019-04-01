США ввели перші заходи проти Туреччини через угоду з РФ

Сполучені Штати Америки припинили поставки в Туреччину обладнання та деталі для F-35. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

США зробили цей крок через плани Туреччини купити російську систему С-400.

Як повідомляється, США припинили поставки в Туреччину обладнання для винищувачів F-35. Разом з тим, в останні кілька днів офіційні особи США повідомляли своїх турецьких колег, що припинять поставки обладнання для F-35.

Таким чином, було скасовано постачання чергової партії обладнання, необхідного для навчання польотам на F-35.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що група американських конгресменів США внесла до Сенату законопроект про заборону на постачання винищувачів-бомбардувальників F-35 Туреччини, якщо вона не відмовиться від покупки російських зенітних ракетних систем С-400.

Як повідомляє видання, даний проект розробили чотири сенатора - два демократа і два республіканця.

Згідно з документом, американські власті повинні переконатися, що Туреччина відмовилася від придбання С-400 перед поставкою їй F-35.